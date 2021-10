Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : travaille avec Inria autour du 'cloud to IoT' information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - Orange annonce renforcer son partenariat stratégique avec Inria avec le lancement d'un laboratoire commun dédié au continuum 'Cloud to IoT', soit un concept de cloud continu qui s'étirerait des datacenters jusqu'aux objets connectés. Les deux partenaires ont ainsi signé la semaine dernière un nouvel accord de partenariat visant à renforcer et élargir le cadre des travaux de recherche et d'innovation autour de la virtualisation des réseaux, du cloud computing et des infrastructures logicielles depuis 2015. Les études ainsi réalisées permettront de mutualiser le savoir-faire, l'expertise et les technologies de chaque partenaire.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.27%