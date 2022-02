Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: tous les objectifs atteints en 2021 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - Orange s'inscrit en hausse jeudi matin à la Bourse de Paris après avoir déclaré avoir atteint tous ses objectifs au cours de l'exercice 2021.



Le chiffre d'affaires du groupe français de télécommunications s'est élevé à 42,5 milliards d'euros l'an dernier, ce qui représente une hausse de 0,8% sur un an, dont une croissance de 0,5% pour le 4ème trimestre.



L'opérateur dit par ailleurs afficher 'd'excellentes performances commerciales', sa base de clients convergents ayant totalisé 11,5 millions de clients en fin d'année, soit une hausse de 2,1%.



Son 'EBITDAaL' - une mesure de résultat opérationnel très courante au sein du secteur - ressort à 12,6 milliards d'euros (-0,5%), un chiffre en ligne avec son objectif annoncé d'un résultat 'stable négatif'



En 2021, le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à 778 millions d'euros, contre 5,05 milliards en 2020, du fait d'une dépréciation de 3,7 milliards d'euros liée à un écart d'acquisition en Espagne.



Pour 2022, Orange dit prévoir un cash-flow organique d'au moins 2,9 milliards d'euros et confirme sa prévision d'un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros en 2023.



Stéphane Richard - dont le mandat de PDG doit arriver à son terme dans quelques semaines - a déclaré qu'il envisageait l'avenir de l'entreprise 'avec confiance'.



Suite à cette publication, l'action Orange affichait des gains de 1,2% jeudi matin à la Bourse de Paris.





