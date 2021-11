Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : toujours leader sur le réseau mobile selon l'ARCEP information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - L'ARCEP (L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a communiqué aujourd'hui les résultats définitifs de son étude annuelle sur la qualité de service du réseau des opérateurs mobiles métropolitains. L'étude confirme la position de leader occupée par Orange pour la 11e année consécutive, arrivant 1er ou 1er ex-æquo sur 366 des 403 critères mesurés, rapporte Orange. L'opérateur offre les meilleurs débits montants et descendants en 4G toutes zones confondues (18Mbits/s et 110Mbits/s), le taux de SMS reçus en moins de 10 secondes le plus élevé avec 96% et le meilleur taux de succès d'affichage des pages web (moins de 5 secondes dans 99% des cas en zones denses et 90% en zones rurales). L'étude de l'ARCEP relève également qu'Orange offre les meilleurs débits notamment aux utilisateurs munis d'un mobile et d'une offre compatible 5G.

