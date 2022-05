Orange : Totem assurera la couverture mobile de la future ligne 15 Sud du métro parisien

(AOF) - Totem va assurer d’ici 2025, le déploiement d’un réseau mobile indoor DAS (Distributed Antenna System) sur l’ensemble de la ligne 15 Sud du métro du Grand Paris Express, et son exploitation jusqu’en 2035. Cette ligne permettra aux voyageurs de rester connectés en 5G de bout en bout, entre les futures stations du Pont de Sèvres (92) et de Noisy-Champs (93). La future ligne 15 Sud devrait ainsi être parmi les premières lignes de métro parisiennes à être connectées de bout en bout en 5G.

