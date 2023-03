Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: tirage d'un prêt de la BEI information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir procédé au tirage d'un prêt de 500 millions d'euros signé le 14 février avec la Banque européenne d'investissement (BEI), dans sa stratégie 'd'innovation responsable et de connectivité enrichie sur l'ensemble du territoire français'.



Ce prêt est en effet destiné à financer en partie la poursuite du déploiement du réseau mobile 5G de l'opérateur télécoms en France et du renforcement des capacités de son réseau mobile 4G dans les zones rurales du pays.



Ce financement s'inscrit plus globalement dans la feuille de route du nouveau plan stratégique d'Orange 'Lead the future', qui vise entre autres à capitaliser sur les infrastructures du groupe.





