Orange: Stéphane Richard condamné dans l'affaire "Tapie"

(AOF) - Stéphane Richard, le directeur général d'Orange, a été reconnu coupable de complicité de détournements de fonds publics dans l'affaire "Tapie", qui avait permis au défunt homme d'affaires de toucher 400 millions d'euros en 2008 dans le cadre du processus d'arbitrage du Crédit Lyonnais. Le patron de l'opérateur télécoms a ainsi été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 euros d'amende. Orange doit convoquer ce jour un conseil d'administration "pour discuter de la gouvernance du groupe", affirme Reuters.

