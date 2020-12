Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : sponsor officiel de la coupe du monde de rugby Cercle Finance • 14/12/2020 à 12:51









(CercleFinance.com) - Orange annonce devenir sponsor officiel de la coupe du monde de rugby France 2023, une compétition qui célébrera les 200 ans de la création du rugby et rassemblera les 20 meilleures équipes mondiales, du 8 septembre au 21 octobre 2023, dans 9 stades partout en France. En tant que 'opérateur télécom officiel ' de la coupe du monde, Orange indique qu'il fournira l'ensemble des prestations de télécommunications nécessaires à la compétition. 'Les réseaux très haut débit installés sur chaque site permettront à chacune et à chacun de vivre toutes les émotions procurées par les 48 matchs de cet événement, en France comme à l'international', assure l'opérateur.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.04%