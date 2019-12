ORANGE signe un partenariat avec ATC France

(AOF) - Orange a annoncé la signature d'un partenariat avec ATC France, une filiale d'American Tower Corporation spécialisée dans la gestion et la commercialisation des infrastructures de réseau, portant sur le déploiement de 900 à 2 000 nouveaux sites situés majoritairement en zone rurale et sur les axes de transport sur la période 2020-2024. Les détails financiers de ce contrat restent confidentiels, précise Orange. Orange et ATC France collaborent depuis 2012 dans le cadre des activités de déploiement et d'exploitation d'infrastructures de réseau mobile et renforcent ainsi leur partenariat.

Cet accord permet à ATC France et Orange de mettre en commun leur savoir-faire au bénéfice de leurs clients et de l'amélioration de la couverture réseau en France.

Un contrat de prestations de services d'accueil signé entre Orange et ATC France sur 20 ans permettra à Orange de bénéficier de l'excellence des services de gestion et de commercialisation des infrastructures de réseau mobile d'ATC France et de s'assurer du maintien de la qualité de ses services sur l'ensemble du territoire.

ATC France héberge près de 5 500 contrats d'opérateurs sur son parc de sites en exploitation. Le renforcement de son partenariat avec Orange s'inscrit pleinement dans sa stratégie de développement de ses infrastructures auprès de tous ses clients au bénéfice de l'aménagement numérique sur l'ensemble du territoire.

Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe du Groupe Orange et CEO d'Orange France, a déclaré : " Le déploiement du réseau sur l'ensemble du territoire, notamment en zone rurale est une priorité pour Orange. Nous sommes très heureux de pouvoir conclure ce partenariat avec ATC France, qui dispose d'un savoir-faire réel en matière de gestion d'infrastructure, et ainsi d'accélérer nos déploiements dans ces zones clés tout en conservant notre puissance de différenciation et notre capacité d'investir dans les réseaux qu'ils soient fixe ou mobile. "

Julian Plumstead, CEO Europe du Groupe ATC, a déclaré : " Nous sommes ravis de signer ce partenariat avec Orange, opérateur leader du réseau mobile en France, qui souligne une collaboration forte à l'échelle de l'hexagone. Cet accord contribuera à développer notre parc d'infrastructures en France et renforcera les liens et les synergies entre nos deux groupes sur le long terme. "