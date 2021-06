Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : signe un accord avec Nokia en Jordanie Cercle Finance • 09/06/2021 à 09:16









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir signé un accord de trois ans avec Orange Jordan pour déployer plus de 100 000 unités de balises WiFi Nokia à travers la Jordanie. La solution de Nokia, comprenant des modems fibre et des balises Wi-Fi, permettra à Orange Jordan de fournir une couverture Wi-Fi même dans les endroits les plus éloignés à l'intérieur des locaux. Une qualité de service supérieure permettra à Orange Jordan d'améliorer l'expérience client, de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la satisfaction client. Thierry Marigny , PDG d'Orange Jordan, a déclaré : ' En tant que leader du numérique responsable, nous souhaitons fournir l'Internet le plus rapide et le plus fiable du Royaume, ce qui nécessite des solutions innovantes pour garantir la meilleure expérience à tous les utilisateurs '.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.11%