Orange: signature d'une ligne de crédit syndiquée information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir signé avec 27 banques un crédit renouvelable syndiqué multidevises de six milliards d'euros indexé sur des indicateurs environnementaux et sociaux, afin de refinancer par anticipation son crédit syndiqué arrivant à échéance en décembre 2023.



Le nouveau crédit de maturité initiale novembre 2027 comporte deux options d'extension d'un an supplémentaire chacune, options exerçables par l'opérateur télécoms et sujettes à l'approbation des banques.



Ce refinancement s'effectue à des conditions attractives avec une marge initiale de 25 points de base par an. L'ajustement maximal lié aux objectifs de performance durable conduira à une décote ou une prime de 2,25 points de base.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.13%