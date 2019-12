Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : signature d'un prêt avec la BEI Cercle Finance • 09/12/2019 à 07:30









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir signé un prêt de 700 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour financer une partie du déploiement du réseau de Très Haut Débit en France dans les zones 'd'Appel à manifestation d'intentions d'investissements' (AMII). 'Ces zones, définies en 2011, sont celles où la densité de population et le maillage numérique sont considérés comme intermédiaires, généralement des zones urbaines en dehors des zones très denses', explique l'opérateur de télécommunications. Un premier tirage de 350 millions d'euros a eu lieu vendredi, le complément du prêt sera mis à disposition dans le courant du premier trimestre 2020. Ce financement permettra de financer en partie la complétude du déploiement des réseaux Orange de la zone AMII.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.22%