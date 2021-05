Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : sélectionné par l'UE pour l'EuroQCI Cercle Finance • 31/05/2021 à 11:36









(CercleFinance.com) - La Commission Européenne a sélectionné un consortium d'entreprises et d'instituts de recherche chargé d'étudier la conception du futur réseau européen de communication quantique, l'initiative EuroQCI (quantum communication infrastructure). Ce réseau permettra aux institutions gouvernementales de l'Union Européenne de communiquer de façon ultra-sécurisée. Le consortium européen, dirigé par Airbus, est composé de Leonardo, Orange, PwC France et Maghreb, Telespazio (une joint-venture détenue conjointement par Leonardo (67%) et Thales(33%)), le Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) et l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM).

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.17%