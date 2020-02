ORANGE sélectionne NOKIA et ERICSSON pour son réseau 5G

(AOF) - A la suite de l'appel d'offre lancé début 2019 pour la sélection de ses fournisseurs d'équipement 5G, et au terme de plusieurs mois de tests, Orange a sélectionné les sociétés Nokia et Ericsson. Les deux sociétés, partenaires industriels de longue date de l'équipementier télécoms, fourniront un ensemble de produits et services permettant le déploiement du réseau 5G sur l'ensemble du territoire. L'accord inclut les antennes ainsi que des services professionnels associés.

Le partenariat avec Nokia se concentre sur les régions Ouest et Sud-Est, zones sur lesquelles la société Nokia est déjà fournisseur de 2G/3G/4G sur le réseau mobile (RAN).

Le partenariat avec Ericsson se concentre quant à lui sur les régions Ile de France, Nord-Est et Sud-Ouest, zones sur lesquelles la société Ericsson est déjà fournisseur de 2G/3G/4G sur le réseau mobile (RAN).