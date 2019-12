Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : second sell-off de -4% en 3 séances, enfonce les 14E Cercle Finance • 04/12/2019 à 09:29









(CercleFinance.com) - Le nouveau plan 'engage 2025' reçoit un accueil glacial et le titre perd presque -4% vers 14,7E, pulvérisant le support des 14E du 3 octobre, via un gros 'gap' sous 14,37E. Le détachement du dividende (0,3E) avait eu lieu lundi et ne comptait que pour la moitié du repli de -4% déjà affichés ce jour là. Orange est de nouveau lanterne rouge du CAC40, avec cette fois le support des 13,45E du 9 septembre en ligne de mire.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -4.66%