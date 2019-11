Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : se hisse vers 14,8E, les 15E sont proches Cercle Finance • 18/11/2019 à 19:24









(CercleFinance.com) - Orange se hisse vers 14,8E et se rapproche à 1% de son zénith des 14,96E du 22 octobre ou du 15 avril. C'est un palier de résistance important qui est renforcé par le plafonnement sous 15,15E survenu le 30 novembre 2018.

