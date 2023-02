Orange s’engage auprès des populations touchées par les séismes en Turquie et en Syrie

(AOF) - Orange s’engage afin que les ressortissants turcs et syriens des pays européens puissent joindre leurs familles, et que les secouristes des différents pays européens, actuellement présents en Turquie, puissent en bénéficier également. En France et en Espagne, Orange met en place dès aujourd’hui la gratuité des appels fixes et mobiles vers la Turquie et la Syrie, ainsi que les SMS, et ce jusqu’au 21 février prochain. En Belgique, Orange s’engage à rendre gratuits les appels internationaux depuis un fixe ou un mobile, depuis et vers la Turquie et la Syrie, jusqu’à la fin du mois de février.

Points clés

- Opérateur télécom né en 1991 numéro 1 en Europe desservant quelques 260 millions de clients dont 46 millions de foyers haut débit fixe et 238 millions d’abonnés mobile ;

- Activité de 45,5 Mds€, structurée en 6 grandes branches : la France pour 44 %, l’Europe (Espagne, Belgique, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) pour 25 %, l’Afrique-Moyen-Orient pour 14 %, les services aux entreprises pour 18 % puis les opérateurs internationaux et services partagés ainsi que les services financiers mobiles (Orange Bank) ;

- Modèle économique fondé sur 3 piliers : positionnement « premium » par rapport à la concurrence, offres convergentes et croissance de l’offre IT, dont la cybersécurité ;

- Forte présence de l’Etat dans le capital (22,95 % des actions et 29,54 % des droits de vote), Jacques Aschenbroich étant président du conseil d'administration de 7 membres et Christel Heydemann directrice générale à compter du 19 mai ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette de 1,91 à fin juin.

Enjeux

- Stratégie « Engage 2025 » visant à devenir la référence dans 3 métiers inclusifs -centres digitaux, offres sociales et smartphones à prix accessibles :

- accroître la connectivité avec la 5G et la fibre, soit 68 millions de foyers connectés et, pour point d’étape, 65 millions en 2023,

- accélérer la croissance en Afrique-Moyen-Orient, à 5 % par an, y compris Money Bank,

- mettre l’intelligence artificielle et les données au cœur de la digitalisation,

- recul des coûts de 1 Md€ d’ici 2023, marge opérationnelle en hausse de 2 à 3 % par an ;

- Stratégie d'innovation focalisée sur l’intelligence des réseaux, l’efficacité opérationnelle, l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’intelligence artificielle et riche d’un portefeuille de + 9 000 brevets :

- implantation de l’infrastructure technique 5G en Europe en 2022 et préparation des réseaux auto-adaptatifs,

- co-innovation avec + 60 API accessibles, la plateforme Datavenue et accompagnements dédiés avec Art Factory, Orange gardens… et co-construction d'offres avec les clients dans le Lab Orange,

- partenariats de recherche académiques, industriels en France et Europe,

- accompagnement de 500 start-up dans le réseau Orange Fab

- fonds de capital-risque Orange Ventures doté de 350 M€ ;

- Stratégie environnementale visant le zéro carbone dès 2040 via :

- l'économie circulaire dans tout le process et les usages,

- le fonds carbone Orange nature,

- le Padus Lab consacré à l’efficacité énergétique des réseaux et data centers,

- le lancement d’emprunts à impact social et environnemental ;

- Valorisation des actifs et renforcement du leadership dans les infrastructures fibres via Orange Concessions en France, TOTEM, structure regroupant les “points hauts“ de l’opérateur en France et Espagne et via Fiberco en Pologne ;

- Regroupement des activités espagnoles dans une société commune à Orange et Masmovil ;

- Poursuite des gains de parts de marché en Europe et en Afrique, 1er moteur de croissance ;

Défis

- Impact de l’inflation compensé par le programme Scale Up ;

- Retard dans le redressement du segment Entreprises, « priorité » pour le groupe ;

- Hausse de l’énergie : couverture totale en Europe en 2022 et à + 90 % en 2023 ;

- Après une quasi stabilité des revenus et du bénéfice opérationnel confirmation de l’objectif 2022 d’une stabilité du résultat d’exploitation, de Capex inférieur à 7,4 Mds€ et d’un effet de levier de 2 ;

- Dividende 2022 prévu à 0,7 €, avec acompte de 0,30 € en décembre.

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.