Orange : s'enfonce sous 12,85E, au plus bas depuis 2015

(CercleFinance.com) - Orange avait mal fini l'année 2019 et entame plus mal encore l'année 2020, avec la récente cassure du plancher des 13,12E du 22 juillet et 30 décembre... mais également du 24 juin et 14 septembre 2016 : le titre poursuit son pullback sous 12,85E (ex plancher majeur du 24 août 2015), en direction cette fois des 10,7E, un plancher plus revu depuis mi-octobre 2014.