Orange : s'associe à l'ivoirien Côte Ouest Audiovisuel

(CercleFinance.com) - Orange indique aujourd'hui s'associer à l'entreprise ivoirienne de télécommunications Côte Ouest Audiovisuel afin de fournir des services d'accès au réseau et de diffusion de contenus en Afrique de l'Ouest au travers de sa solution Media Delivery Boost (MDB). Cet accord introduit une nouvelle proposition de valeur, puisque la diffusion de contenus TV et OTT (Over-The-Top) est désormais facilitée par le CDN (Content Delivery Network) d'Orange. Orange indique d'ailleurs que le développement du CDN constitue 'un axe stratégique pour la croissance du chiffre d'affaires'. L'opérateur gère déjà le plus grand réseau de ce type sur le continent, permettant la diffusion de contenus audiovisuels dans 10 pays. En tant que leader du marché régional, Côte Ouest Audiovisuel continuera à fournir des services en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali et au Burkina Faso, une géographie qui a été 'déterminante' dans son choix de choisir Orange, assure l'opérateur français.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.51%