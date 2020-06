Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : s'allie à Deutsche Telekom pour améliorer l'IPX Cercle Finance • 15/06/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce jour que Deutsche Telekom Global Carrier s'allie à Orange International Carriers, afin d'améliorer les services IPX. 'Avec le déploiement mondial de la 4G LTE et de la VoLTE et l'expansion de technologies telles que le NB-IoT, la 5G ou la LTE-M, il est clair que l'écosystème IPX existant doit évoluer, tout particulièrement dans le domaine de l'IoT critique, où des usages tels que la chirurgie à distance, les véhicules autonomes ou l'industrie en temps réel nécessitent un niveau extrêmement élevé de qualité et de fiabilité', indique le groupe.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.44%