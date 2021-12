Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : revient à 1% de son support des 9,21E information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - Orange revient à 1% de son support des 9,21E de fin septembre (20/09 et 01/10) et la situation devient un peu tendue: le titre teste la base de son canal 9,97/9,21E. En cas de sortie par le bas, le prochain support se situerait vers 8,68E, le plancher long terme du 01/10/2020

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -3.53%