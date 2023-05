Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: retour à la normale des appels sur le réseau mobile information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le groupe a fait point de la situation et a annoncé le retour à la normale des appels sur le réseau mobile d'Orange en France.



Les appels via le réseau mobile d'Orange en France ont été perturbés depuis le milieu d'après-midi hier. Depuis 20h30, tous les services d'Orange sont de nouveau fonctionnels.



'Toutefois le réseau d'Orange reste sous vigilance durant les prochaines heures. Orange présente ses excuses pour la gêne occasionnée' indique le groupe.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.45%