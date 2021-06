Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : résultats de l'enquête interne attendus le 11 juin Cercle Finance • 07/06/2021 à 12:49









(CercleFinance.com) - Les résultats de l'enquête interne portant sur la panne ayant impacté une partie des numéros d'urgence le soir du 2 juin seront rendus publics le 11 juin, annonce Orange. Diligentée par Stéphane Richard, le p.d.-g. d'Orange, cette enquête approfondie a comme objectif d'identifier les causes précises de l'incident, d'étudier les processus d'alerte et d'émettre des recommandations pour en tirer tous les enseignements nécessaires.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.11%