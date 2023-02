Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: résultat net plus que triplé en 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Orange dévoile un résultat net de 2022 de 2,62 milliards d'euros, contre 778 millions en 2021, et un cash-flow organique des activités télécoms en croissance de 27,4% à 3,06 milliards, en ligne avec son objectif d'au moins 2,9 milliards.



En base comparable, l'opérateur historique français a réalisé un EBITDAaL de près de 13 milliards d'euros, en hausse de 2,5% conformément à l'objectif, grâce à sa discipline sur les coûts, pour un chiffre d'affaires de 43,5 milliards, en hausse de 0,6%.



En 2023, Orange ambitionne un EBITDAaL en légère croissance, un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros, et un ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de deux fois à moyen terme.



Au titre de 2022, l'AG du 23 mai statuera sur le versement d'un dividende de 0,70 euro par action. Le groupe prévoit en outre, au titre de 2023, d'augmenter le dividende plancher à 0,72 euro par action incluant un acompte de 0,30 euro à verser en décembre 2023.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +3.79%