Orange : résultat net gonflé en 2020 par un produit d'impôt

(CercleFinance.com) - Orange publie un résultat net en hausse de 56,9% à 5,05 milliards d'euros pour 2020, gonflé par un produit d'impôt lié à une décision du Conseil d'Etat au sujet d'un ancien contentieux fiscal, mais un EBITDAaL en baisse de 1,4% à 12,68 milliards (-1% en comparable). A 42,27 milliards d'euros, le chiffre d'affaires annuel est resté stable (+0,1% en données historiques et +0,3% à base comparable) 'grâce à l'excellente performance de l'Afrique et Moyen-Orient (+5,2%) et la solidité de la France (+1,6%)'. Au titre de 2020, l'AG de l'opérateur télécoms statuera sur un dividende de 0,70 euro par action, soit un solde de 0,50 euro à distribuer. En 2021, Orange anticipe notamment un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 milliards d'euros.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -4.60%