Orange: résultat net annuel accru de 10%

(CercleFinance.com) - Orange dévoile un résultat net en croissance de 10,5% à 2,89 milliards d'euros pour 2023, ainsi qu'un EBITDAaL de 13 milliards, en croissance de 1,3% en comparable, et un cash-flow organique des activités télécoms de 3,66 milliards, en ligne avec ses objectifs.



A 44,1 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a progressé de 1,8% en comparable, la performance des services de détail et des ventes d'équipements ayant compensé de plus de deux fois la décroissance des revenus des services aux opérateurs.



Au titre de 2023, l'AG statuera sur le versement d'un dividende de 0,72 euro par action. Pour 2024, Orange ambitionne d'atteindre notamment, au périmètre actuel, un EBITDAaL en légère croissance et un cash-flow organique d'au moins 3,8 milliards d'euros.





