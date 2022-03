Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : reprend de l'altitude, vers 10,6E information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 16:10









(CercleFinance.com) - Orange qui retrouve son statut de valeur refuge à haut rendement reprend de l'altitude, vers 10,6E: le franchissement des 10,7E précéderait un retracement du récent zénith des 11,1E... mais il n'est pas interdit d'espérer beaucoup mieux à moyen terme, comme le retest des 11,6E ou la fermeture du 'gap' des 12,03E du 6mars 2020.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.97%