Orange : réouverture progressive des boutiques en France

(CercleFinance.com) - Orange annonce que depuis le 11 mai, 176 boutiques (soit 30% des points de vente) ont rouvert dans les grandes villes de France grâce à des salariés volontaires. D'ici la fin mai, il prévoit l'ouverture de la quasi-totalité des boutiques du territoire. Dans le but de limiter le temps passé dans les boutiques, Orange met en place un dispositif de prise de rendez-vous sur le site boutique.orange.fr , l'application Orange et moi, ou un numéro vert, pour permettre aux clients de réserver un créneau horaire. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des personnes présentes dans les boutiques et les positions de vente seront nettoyées après chaque passage de client. Des signalétiques sont installées afin de faire respecter les règles de distanciation physique.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.08%