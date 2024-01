Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange : renoue avec les 11E, pourrait re-tester 11,4E information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 17:50









(CercleFinance.com) - Orange double la mise avec +2%: le titre renoue avec les 11E (+4,2% en 2 séances) et devrait aller chercher les 11,15E (1ère petite résistance) puis tentera de retracer dans la foulée l'objectif majeur moyen terme des 11,4E du 1er décembre (comblement du 'gap' des 11,31E au passage).





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.15%