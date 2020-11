Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : renoue avec les 10,4E, la route des 11,1E s'ouvre Cercle Finance • 12/11/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Orange déborde la résistance des 10,1E du 4 au 25 août renoue avec les 10,4E et s'ouvre le chemin des 10,5E (c'est quasi fait) puis des 11,1E, l'ex-résistance du 20 juillet, puis des 11,5E (top du 6 juin).

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.39%