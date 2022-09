Orange: renforce sa position sur le cloud information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 14:25

(CercleFinance.com) - Orange Business Services a intégré aujourd'hui ses récentes acquisitions Basefarm, Login Consultants et The unbelievable Machine Company dans la famille Orange.



Cette opération renforce la position d'Orange Business Services en tant que leader mondial des services numériques basés sur les réseaux, en soulignant sa vision 'cloud-first' et en accélérant une transformation sûre et durable pour les clients.



Les acquisitions de Basefarm, un acteur européen de l'infrastructure et des services basés sur le cloud, et de The unbelievable Machine Company, spécialiste du big data, des sciences des données et de l'hébergement cloud, ont permis d'enregistrer une croissance à deux chiffres depuis qu'Orange a acquis les sociétés en 2018.



L'acquisition de Login a introduit de nouvelles capacités d'infrastructure de bureau virtuel et de services de gestion d'infrastructure.



Ces trois sociétés ont contribué à renforcer considérablement l'ensemble des compétences de l'entreprise en tant que fournisseur de bout en bout pour les entreprises de toutes tailles.



'Ces acquisitions permettent à nos clients d'adopter des stratégies 'cloud-first' pour créer de la valeur de manière responsable et éthique', a déclaré Stefan Kanis, vice-président exécutif des services cloud chez Orange Business Services.