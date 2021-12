Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: remporte des fréquences à La Réunion information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 15:56









(CercleFinance.com) - Orange a obtenu un deuxième bloc de 5MHz dans la bande 700MHz pour la Réunion lui permet d'étendre son portefeuille de fréquences à 184,8 MHz au total, le plus large du marché réunionnais. Cette nouvelle attribution de fréquences est importante pour l'arrivée dans quelques mois de la 5G.



' L'acquisition de ces fréquences représente un investissement industriel crucial pour maintenir et renforcer la qualité et la performance du réseau mobile Orange ' indique le groupe.



' Cette étape confirme la volonté de continuer à investir fortement à La Réunion afin de proposer un réseau mobile de qualité '.





