Orange relève ses perspectives 2026 avec la croissance hors de France

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analystes, détails, contexte)

par Rihab Latrache et Leo Marchandon

Orange ORAN.PA a relevé mardi son objectif de marge opérationnelle annuel, l'opérateur français de télécommunications citant notamment ses performances dans la région Afrique et Moyen-Orient, où il affiche une croissance à deux chiffres, ainsi qu'en Pologne et en Espagne.

Le groupe vise désormais un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) 2026 de 4,5%, contre une croissance supérieure à 4% précédemment.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre ressort à 12,19 milliards d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 12,04 milliards d'euros dans un consensus compilé par l'entreprise. L'EBITDAaL s'établit quant à lui à 4,14 milliards d'euros, contre 4,10 milliards d'euros attendus dans le consensus.

Toutes les géographies contribuent à ce dépassement des attentes, avec une croissance de 14,2% en Afrique et Moyen-Orient, de 5,3% dans l'Europe 6 et de 3,5% en Espagne.

À Paris, vers 09h30 GMT, l'action était en légère hausse de 0,1% à 14,27 euros, adossé à un gain de 0,48% pour le CAC 40

.FCHI au même moment.

"Les résultats d'aujourd'hui (...) sont supérieurs aux attentes sur tous les plans", saluent les analystes de JP Morgan dans une note mardi.

Les analystes de Stifel soulignent cependant que les commentaires d'Orange indiquent que "l’environnement de marché complexe pèse sur le rythme d’amélioration de l’EBITDAaL".

ESSOR DE LA CYBERDÉFENSE

L'opérateur, qui a signé en juin un protocole d'accord en vue de racheter une partie des actifs d'Altice France, dont SFR, aux côtés de Bouygues Telecom BOUY.PA et iliad, a annoncé la semaine dernière envisager une offre conjointe, aux côtés de Deutsche Telekom DTEGn.DE , Telefonica TEF.MC et Vodafone

VOD.L , en vue de la future attribution de fréquences pour les services mobiles par satellite (MSS) en Europe.

"Notre objectif est d’accélérer les gains d’efficacité et la mise sur le marché de nos solutions d’intelligence artificielle et de cloud de confiance, en particulier dans les secteurs de la défense et de la sécurité", a déclaré lors d'une conférence de presse téléphonique le directeur financier Laurent Martinez.

"Cette initiative s'inscrit bien sûr dans le droit fil de l'ambition de la Commission européenne de renforcer la souveraineté, la sécurité et la résilience de l'Europe en matière d'infrastructures de connectivité critiques", a-t-il précisé.

Orange Cyberdefense, la branche du groupe spécialisée dans la cybersécurité, affiche un chiffre d'affaires à neuf mois de 1 milliard d'euros, en hausse de 12,2% sur un an, porté par la commercialisation de sa plateforme de détection des menaces dans neuf pays européens.

Le chiffre d’affaires d'Orange Business recule cependant de 2,5% au troisième trimestre, reflétant un marché des technologies de l’information affecté par le contexte macroéconomique, a expliqué Laurent Martinez.

Après l'incident ayant affecté son réseau mobile la semaine dernière, que le directeur financier a imputé à un "problème technique", l'entreprise entend augmenter le volume de données alloué à l'ensemble de la clientèle.

(Rédigé par Rihab Latrache et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)