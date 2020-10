Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : regroupe ses activités santé au sein d'Enovacom Cercle Finance • 01/10/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - Le secteur de la santé est un axe essentiel du plan stratégique 2025 d'Orange. Dans ce cadre, Orange Business Services réorganise ses entités santé Enovacom et Orange Healtcare. Les activités B2B d'Orange Healthcare sont transférées dès aujourd'hui au sein d'Enovacom qui constitue désormais un pôle unique, permettant d'accélérer les synergies et d'accompganer le virage numérique de la santé. Avec un siège social marseillais, ce regroupement s'intègre également dans la volonté du groupe de renforcer ses activités stratégiques en région. Un plan de recrutement ambitieux accompagne cette transformation.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.58%