Orange : refranchit les 9E, teste les 9,17E

(CercleFinance.com) - Orange refranchit les 9E et vient tester l'ex-support des 9,17E du 1er au 22 septembre. La résistance suivante se dessine vers 9,45/9,50E correspond à l'oblique unissant les précédents 'points hauts' (10,05 et 9,65E) qui deviennent les objectifs suivants.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +3.19%