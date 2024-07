Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange : refranchit -enfin- les 10E information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Orange aligne une 7ème séance de hausse consécutive et refranchit -enfin- les 10E (pour la 1ère fois depuis le 10 juin (4 semaines).

Le titre comble le 'gap' des 10,055E du 7 juin et pourrait rallier dans la foulée l'ex-plancher des 10,35E du 15 avril au 2 juin.





Valeurs associées ORANGE 10,05 EUR Euronext Paris +2,19%