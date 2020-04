Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange réduit son dividende, pas de "déviation" par rapport aux objectifs 2020 Reuters • 17/04/2020 à 07:34









PARIS, 17 avril (Reuters) - Orange ORAN.PA a prévenu vendredi qu'il réduisait son dividende au titre de l'exercice 2019 face à la crise du coronavirus et indiqué qu'à ce stade, il ne voyait pas de "déviation significative" par rapport à ses objectifs financiers établis pour 2020. "Tenant compte des incertitudes générées par cette crise exceptionnelle, le Conseil d'administration propose de réduire le dividende 2019 de 0,70 euro à 0,50 euro par action, ce qui se traduirait par un solde de dividende à verser de 0,20 euro au lieu de 0,40 euro, sa date de paiement restant inchangée au 4 juin 2020", a indiqué le groupe dans un communiqué. Orange ajoute que pour la période 2020-2023, l'objectif d'une distribution de 0,70 euro par action sera revu ultérieurement en fonction de l'évolution de la situation. "Sur la base des éléments disponibles à ce jour, Orange ne prévoit pas de déviation significative par rapport à ses objectifs financiers pour l'exercice 2020 mais reste attentif à l'évolution de la situation", a par ailleurs précisé le PDG d'Orange, Stéphane Richard, cité dans le communiqué. La date de l'assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra cette année à huis clos, a été confirmée au 19 mai. (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.69%