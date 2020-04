Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : réduction du dividende proposé pour 2019 Cercle Finance • 17/04/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Orange annonce que son conseil d'administration, tenant compte des incertitudes générées par la crise sanitaire, propose de réduire le dividende 2019 de 0,70 euro à 0,50 euro par action, ce qui se traduirait par un solde à verser de 0,20 euro le 4 juin. Pour la période 2020-2023, l'objectif d'une distribution de 0,70 euro par action sera revu ultérieurement en fonction de la situation. Le conseil a prévu la faculté de proposer aux actionnaires une option pour le paiement d'un acompte sur dividende 2020 en actions. Il a aussi décidé de maintenir la date de l'assemblée générale des actionnaires au 19 mai, mais, en raison de l'épidémie de covid-19, cette assemblée se tiendra à huis clos au siège social de l'opérateur télécoms.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +1.75%