Orange: recrute le directeur financier d'Alstom

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce la nomination de Laurent Martinez, actuel Directeur financier d'Alstom, en tant que Directeur exécutif en charge des Finances, de la Performance et du Développement à partir du 1er septembre prochain.



Jean-Michel Thibaud, Directeur Financier adjoint du Groupe assurera l'intérim pendant cette période de transition.



'Je suis ravie d'accueillir Laurent Martinez à la direction des finances d'Orange. Son expérience de la transformation des entreprises sera d'une grande valeur pour le déploiement de notre nouveau plan stratégique Lead the Future', a commenté Christel Heydemann, Directrice générale d'Orange.





