Orange: recrute le directeur de la technologie de Schneider

(CercleFinance.com) - Orange annonce la nomination de Bruno Zerbib en tant que Chief Technology & Innovation Officer du groupe Orange à partir du 1er juin 2023 et son entrée au Comité exécutif du Groupe. Il remplacera ainsi Michaël Trabbia qui a été nommé Directeur Exécutif, CEO d'Orange Wholesale le 3 avril dernier.



Bruno Zerbib était dernièrement Chief Technology and Digital Officer de Schneider Electric.



' Je suis ravie d'accueillir Bruno Zerbib au sein de notre équipe exécutif pour diriger l'innovation du Groupe. Avec l'accélération des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la virtualisation des fonctionnalités réseaux, nous devons rester à l'avant-garde de ces évolutions pour renforcer notre leadership auprès de nos clients et dans nos différents marchés', a commenté Christel Heydemann, Directrice générale d'Orange





