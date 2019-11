Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : reconduction d'un contrat avec Ericsson Cercle Finance • 28/11/2019 à 14:42









(CercleFinance.com) - Ericsson fait part de la reconduction d'un contrat avec Orange faisant de l'équipementier télécoms suédois le fournisseur de services gérés en Espagne, en Belgique, en Roumanie, en Slovaquie et en Moldavie, représentant environ 40 millions de clients. Dans le cadre de ce contrat de trois ans pouvant être prolongé à cinq ans, il fournira à l'opérateur français des services de bout en bout notamment pour les opérations réseaux, l'appui sur terrain et la maintenance, ainsi que des services de gestion de pièces de rechange.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.80%