Orange : rechute sur 10,45E, surveiller le support des 10,3E

(CercleFinance.com) - Orange rechute sur 10,45E et reste bien ancré dans son son canal haussier : il faut surveiller le support des 10,3E (support des 23/24 novembre) car en cas d'enfoncement, la correction pourrait se prolonger en direction des 9,75E, ex-résistance des 17 et 18 septembre, 13 et 14 puis 29 octobre.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -2.84%