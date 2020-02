Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : rechute au contact des 12E Cercle Finance • 28/02/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - Orange rechute au contact des 12E et perd 10% sur la semaine. La statut de valeur de rendement de 'valeur refuge' n'aura plus protégé le titre de la vague de liquidation, contrairement à d'autres 'utilities'. La franche cassure du support majeur des 12,63E du 4 février est même très alarmante (confirmant le gros signal d'alerte avec l'enfoncement des 13,2E) car le prochain support ne se dessine pas avant 10,6E, l'ex-plancher de fin octobre 2014 et ex-zénith de fin octobre 2013.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -4.87%