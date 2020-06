Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : rebondit vers 10,6E, bilan trimestriel de -5% Cercle Finance • 19/06/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Orange rebondit vers 10,6E après le test d'un plancher de 10,3E: le titre affiche désormais un score nul sur la semaine écoulée et reste à 12% de son récent zénith des 11,6E. Orange sous performe le CAC40 sur les 3 derniers mois avec -5% contre +30% environ pour le CAC40, soit un différentiel de -35%. Sur l'année, c'est à peu près égal avec -20% contre -16,5E pour le CAC40.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +1.73%