Orange rachète les parts de Groupama dans Orange Bank

(AOF) - Orange a trouvé un accord avec son partenaire historique, Groupama, pour racheter les 21,7% de ce dernier dans Orange Bank. Le montant de la transaction reste confidentiel. Sa finalisation est soumise aux approbations usuelles. L'assureur restera un partenaire commercial majeur en prolongeant jusqu’à 2028 l’exclusivité accordée à Orange Bank sur la banque au quotidien et le crédit consommation.

Orange Bank revendique 1,6 millions de clients en France et en Espagne et recrute plus de 40 000 nouveaux clients par mois. L'opérateur télécoms précise que la production de crédit dépassera 1 milliard d'euros à la fin de cette année.

En termes financiers, Orange Bank devrait réduire substantiellement ses pertes en 2021 grâce à une hausse du produit net bancaire, en progression de 57% au premier semestre 2021, et à une baisse des coûts de gestion, résultat d'investissements menés depuis trois ans sur les processus de la banque. Ainsi, les coûts de gestion par client ont été réduits de 35% depuis 2018.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Free offensif sur plusieurs fronts

Free a décidé de proposer des forfaits 5G au même prix que la 4G, tout en offrant une large couverture du territoire. Avec des tarifs agressifs et une couverture de 40% de la population, il réplique la stratégie qui avait été gagnante dans la 4G.

Toujours ur le marché national, Iliad (maison mère de Free) souhaite conquérir le segment des entreprises, actuellement dominé par Orange et SFR. Le groupe détient Scaleway, un acteur du cloud, ce qui lui permet de se positionner sur ce segment.

A l’international, Iliad a poursuivi son expansion européenne : après l'Italie et l'Irlande, la maison mère de Free a investi la Pologne, s’affirmant ainsi comme le sixième opérateur européen.