Orange : rachat de 2 millions d'actions les 5 et 6 décembre

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce mardi avoir procédé à l'acquisition de 2 millions d'actions propres les 5 et 6 décembre, dans le cadre de son programme de rachat d'actions 2019. Ce rachat a été effectué à un prix pondéré moyen de 13,6213 euros. 'Cette acquisition est destinée à honorer des obligations liées au plan d'attribution gratuite d'actions 'Orange Vision 2020' ainsi qu'au plan d'attribution d'actions de performance dans le cadre de la rémunération variable pluriannuelle des dirigeants (long term incentive plan)', explique Orange.

