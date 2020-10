Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : quasi-stabilité du CA trimestriel Cercle Finance • 29/10/2020 à 08:34









(CercleFinance.com) - Orange affiche un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, en hausse de 0,8% sur un an à base comparable (+0,1% en données historiques), malgré un roaming toujours pénalisé par les restrictions aux voyages. 'Cette croissance est alimentée par la dynamique des services, en particulier les services aux opérateurs grâce aux cofinancements du réseau fibre en France et les services convergents qui progressent respectivement de +5,7% et +1,5%', explique l'opérateur télécoms. Revendiquant aussi un EBITDAaL Groupe de 3,58 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, en baisse de 0,4% à base comparable, Orange confirme qu'il 'ne prévoit pas de déviation significative par rapport à ses objectifs financiers' pour l'année 2020.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +5.11%