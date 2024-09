Orange, Quadient, Riber...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Beneteau

Le fabricant de navires livrera ses résultats du premier semestre.

Cogelec

Le spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif signalera ses résultats du premier semestre.

Engie

Le Conseil d'administration d'Engie a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale en avril 2025 le renouvellement du mandat d'administratrice de Catherine MacGregor, avec l'intention de la reconduire en tant que directrice générale.

Exail Technologies

Le groupe technologique présentera ses résultats du premier semestre.

GTT

GTT a annoncé avoir remporté une commande auprès du chantier naval coréen HD Hyundai Samho concernant la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur européen. La livraison de ces navires est prévue entre les premier et quatrième trimestres 2027.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale annoncera ses résultats du premier semestre.

Herige

Herige, spécialiste des matériaux de construction, a livré ses résultats du premier semestre d'où ressortent un résultat net de 29,4 millions d'euros (contre 8,5 millions d'euros) et un chiffre d'affaires de 215,6 millions d'euros, en retrait de 13,5% par rapport à la même période de l'exercice 2023. L'Ebitda s'établit à 12,1 millions d'euros, en recul de 9 millions, soit une marge d'Ebitda de 5,6%, en retrait de 2,8 points.

Invibes Advertising

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale communiquera ses résultats du premier semestre.

Micropole

Micropole a dévoilé une perte nette de 0,2 million d'euros au premier semestre, identique à celle du premier semestre 2023. Le groupe de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data a enregistré un résultat opérationnel courant de 3,2 millions d'euros (contre 2,2 millions) et un chiffre d'affaires de 74,9 millions (contre 71,2 millions).

Orange

Orange annonce son intention de se retirer du New York Stock Exchange (NYSE), de se désenregistrer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et de solliciter l'accord des porteurs de certains titres de dette en circulation. Orange conservera, à la suite du retrait de la cote, son programme d'American Depositary Receipt ( ADR ), ce qui permettra aux investisseurs de conserver leurs ADR et de faciliter leur négociation sur le marché de gré à gré ("OTC ) aux États-Unis.

Riber

Riber, spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net positif de 0,2 million après une perte nette de 1,2 million l'an passé à la même période. Le résultat opérationnel s'améliore de 1,1 million d'euros et ressort à l'équilibre sur la période tandis que la marge brute, qui s'établit à 4,8 millions d'euros, progresse de 21%. Le chiffre d'affaires, en hausse de 13%, ressort à 13,7 millions d'euros.

Quadient

Quadient, groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce un nouveau contrat de 6,5 millions d'euros avec l'un des plus grands assureurs mondiaux de biens et de sinistres cotés en bourse. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, l'assureur basé aux États-Unis adoptera Quadient Inspire, la plateforme lauréate de Quadient pour la gestion des communications clients (CCM), en infogérance.

Solutions 30

Solutions 30, fournisseur de solutions pour les nouvelles technologies numériques, et Connected Kerb, l'un des plus importants opérateurs de bornes de recharge publiques au Royaume-Uni, annoncent un partenariat stratégique pour développer le réseau d'infrastructure de recharge des véhicules électriques (EVC) dans le sud-est du Royaume-Uni. Ce contrat cadre pluriannuel de plusieurs millions de livres attribue à Solutions30 l'installation de milliers de bornes de recharge rapide (jusqu'à 22 kW) dans toute la région.

Transgene

Au 30 juin 2024, Transgene disposait de 15,3 millions d'euros de trésorerie et autres actifs financiers courants, contre 15,7 millions d'euros au 31 décembre 2023. La biotech qui conçoit et développe des produits d'immunothérapie contre les cancers confirme sa visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2025, permettant de communiquer des résultats importants sur son portefeuille de candidats en développement clinique, dans les 12 prochains mois.