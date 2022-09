Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: pullback vers 9,50E, les 9,43E menacés information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 16:34









(CercleFinance.com) - Orange pullback vers 9,50E et revient au contact des 9,43E, le support testé début janvier, niveau qui coïncide avec le support oblique moyen terme issu du plancher des 9,2E de mi-décembre 2021... niveau qui pourrait constituer un prochain support si les 9,4E ne tiennent pas.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.40%