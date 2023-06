Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: publie sa charte de financement durable information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 14:09









(CercleFinance.com) - Orange publie aujourd'hui son premier Sustainability-Linked Financing Framework, une charte de financement durable permettant au Groupe d'émettre des instruments de financement indexés sur des indicateurs de performance environnementale et/ou sociale.



Cette annonce reflète la volonté d'Orange 'de réduire l'impact de ses activités sur le changement climatique, l'épuisement des ressources, tout en soutenant une société plus inclusive où la technologie numérique est un puissant moteur de développement', indique Orange.



'Orange a déjà émis des obligations durables et a récemment signé une ligne de crédit syndiquée de 6MdsE liée à des objectifs de performance durable', souligne Jean-Michel Thibaud, directeur exécutif Finance, Performance et Développement du Groupe par intérim.



Le Framework décrit les principes auxquels Orange se conformera lors de l'émission d'instruments de financement liés à des objectifs de performance durable, notamment des obligations, prêts ou tout autre instrument lié à la durabilité.





