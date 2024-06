Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: protection contre les messages toxiques avec la FFF information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 15:34









(CercleFinance.com) - Orange et la FFF s'associent à Bodyguard afin de proposer aux équipes masculines, féminines et espoirs de la Fédération Française de Football (FFF) ainsi qu'au staff qui les accompagne, une solution de protection contre les messages toxiques en ligne, reçus notamment lors des grandes compétitions sportives internationales.



Lors de UEFA EURO 2020, près de 50% des footballeurs ont reçu des messages de haine sur les réseaux sociaux. La Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023 a également révélé que plus d'une joueuse sur cinq a été la cible de messages insultants, discriminatoires ou menaçants (rapport de la FIFA 2024).



' Grâce à sa technologie basée sur l'intelligence artificielle et son expertise humaine, Bodyguard s'est rapidement imposée comme la solution la plus performante en termes de détection, d'analyse et de modération des contenus illicites notamment pour les institutions sportives ou encore les plateformes social média ' indique le groupe.





